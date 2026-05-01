Congresso dei Giovani Democratici Villano | Siate voce critica e autonoma nel partito

Da casertanews.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 1° maggio 2026 si è aperto presso l’Hotel Europa di Caserta il IV Congresso Regionale della Campania dei Giovani Democratici. L’evento si svolge nella giornata e proseguirà nei prossimi giorni, coinvolgendo giovani rappresentanti del partito in incontri e discussioni. Tra gli interventi, un rappresentante ha invitato i partecipanti a essere una voce critica e autonoma all’interno del partito.

Si è aperto oggi, 1° maggio 2026, presso l’Hotel Europa di Caserta (Via Roma 19), il IV Congresso Regionale della Campania dei Giovani Democratici. Una giornata di confronto, idee e partecipazione democratica che vedrà domani l’elezione del nuovo Segretario Regionale. I lavori sono stati aperti.🔗 Leggi su Casertanews.it

Notizie correlate

IV Congresso regionale Giovani Democratici: al lavoro su Sud, diritti e futuro dei giovani In arrivoTempo di lettura: 3 minutiSi è aperto oggi, 1° maggio 2026, presso l’Hotel Europa di Caserta (Via Roma 19), il IV Congresso Regionale della Campania...

Ad Atessa il congresso rifondativo dei Giovani Democratici del Sangro Aventino si intitola "Il coraggio di restare"Sì è tenuto nella mattinata di sabato 28 febbraio, ad Atessa, il congresso rifondativo dei Giovani Democratici del Sangro Aventino dal titolo “Il...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Giovani democratici, al via il quarto congresso in Campania; I Giovani del Pd Lazio hanno eletto il loro nuovo segretario; Giovani Democratici, Cosimo Garofalo eletto segretario provinciale: Impegno contro la marginalità; Pd, i Giovani Democratici voltano pagina: Spicola nuovo segretario regionale.

giovani democratici congresso dei giovani democraticiIV CONGRESSO GD CAMPANIA - Giovani Democratici al lavoro su Sud, diritti e futuro. Villano: il giovanile torni ad essere voce autonoma e critica17:45:48 Si è aperto oggi, 1° maggio 2026, presso l’Hotel Europa di Caserta (Via Roma 19), il IV Congresso Regionale della Campania dei Giovani Democratici. Una giornata di confronto, idee e partecipa ... casertafocus.net

giovani democratici congresso dei giovani democraticiGiovani Democratici : Cosimo Garofalo eletto all’unanimità segretario provincialeCosimo Garofalo eletto all'unanimità segretario provinciale dei Giovani Democratici: i contenuti della mozione. grossetonotizie.com

Cerca tra news e video legati all’argomento.