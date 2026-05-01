Congresso dei Giovani Democratici Villano | Siate voce critica e autonoma nel partito
Il 1° maggio 2026 si è aperto presso l’Hotel Europa di Caserta il IV Congresso Regionale della Campania dei Giovani Democratici. L’evento si svolge nella giornata e proseguirà nei prossimi giorni, coinvolgendo giovani rappresentanti del partito in incontri e discussioni. Tra gli interventi, un rappresentante ha invitato i partecipanti a essere una voce critica e autonoma all’interno del partito.
Si è aperto oggi, 1° maggio 2026, presso l’Hotel Europa di Caserta (Via Roma 19), il IV Congresso Regionale della Campania dei Giovani Democratici. Una giornata di confronto, idee e partecipazione democratica che vedrà domani l’elezione del nuovo Segretario Regionale. I lavori sono stati aperti.🔗 Leggi su Casertanews.it
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