Confronto tra Glasner Jaissle e Hoeness | i ‘figli’ di Rangnick che potrebbero cambiare il Milan

Da pianetamilan.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre allenatori, Oliver Glasner, Matthias Jaissle e Sebastian Hoeness, sono stati indicati come possibili candidati per la panchina del Milan, in relazione a una lista di nomi collegati a Ralf Rangnick. Sono stati analizzati gli aspetti tattici e le esperienze professionali di ciascuno, senza ulteriori commenti o valutazioni. La selezione si basa su informazioni pubbliche e sulle caratteristiche tecniche note di ciascun allenatore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il casting per la panchina del Milan in vista della stagione 2026-2027 ruota attorno alla filosofia calcistica di Ralf Rangnick. Il manager tedesco - che potrebbe diventare presto il nuovo direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi - ha messo sul tavolo, nel ruolo di capo allenatore, tre profili cresciuti o transitati nella galassia Red Bull. Sebbene condividano la matrice comune dell'intensità e del recupero palla immediato, i tre tecnici presentano profonde differenze nell'interpretazione dei moduli e nello sviluppo della fase offensiva. Per capire quale allenatore si adatterebbe meglio alla rosa attuale del Milan, è necessario analizzare la loro disposizione in campo e la gestione del possesso palla: Costruzione dal basso elaborata, terzini che stringono in cabina di regia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Segui gli aggiornamenti su Milan.

confronto tra glasner jaissle e hoeness i 8216figli8217 di rangnick che potrebbero cambiare il milan
© Pianetamilan.it - Confronto tra Glasner, Jaissle e Hoeness: i ‘figli’ di Rangnick che potrebbero cambiare il Milan
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

LIVE Milan – Rangnick si fa attendere. Panchina: Glasner in pole, ma spunta HoenessRimane incerto il nome del nuovo allenatore del club, con Glasner considerato il favorito ma ancora in attesa di conferme.

Milan, ecco come gioca Hoeness: il modulo che ricorda Fàbregas e fa impazzire RangnickSebastian Hoeness schiera lo Stoccarda con un modulo che ricorda Fàbregas, creando confusione nella linea di centrocampo avversaria.

Temi più discussi: Milan, bivio in panchina: oggi incontra Glasner e intanto tratta con Jaissle; Calciomercato: Glasner saluta il Crystal Palace, per il Milan anche Jaissle; Da Jaissle e Glasner a Schmidt e Hütter: tutti gli allenatori della galassia Rangnick; Rangnick-Milan, giorni bollenti: la risposta si avvicina. Cardinale e Ibra incontrano Glasner, poi Jaissle.

confronto tra glasner jaissleMilan, adesso sale Rangnick ma per Ibra meno poteri. Dopo Glasner altro incontro per Jaissle, Slot...Il ct dell’Austria è in lizza per il ruolo di dt: non vuole interferenze nella gestione. Il club rossonero ha affidato ad alcune società di cacciatori di teste la valutazione dei profili sostitutivi ... tuttosport.com

confronto tra glasner jaissleMilan, corsa a due per la panchina: Glasner e Jaissle i favoritiIl Milan continua la ricerca del nuovo allenatore dopo l'esonero di Massimiliano Allegri. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Tuttomercatoweb, la corsa alla panchina rossonera si sarebbe orma ... tuttonapoli.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web