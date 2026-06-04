Tre allenatori, Oliver Glasner, Matthias Jaissle e Sebastian Hoeness, sono stati indicati come possibili candidati per la panchina del Milan, in relazione a una lista di nomi collegati a Ralf Rangnick. Sono stati analizzati gli aspetti tattici e le esperienze professionali di ciascuno, senza ulteriori commenti o valutazioni. La selezione si basa su informazioni pubbliche e sulle caratteristiche tecniche note di ciascun allenatore.

Il casting per la panchina del Milan in vista della stagione 2026-2027 ruota attorno alla filosofia calcistica di Ralf Rangnick. Il manager tedesco - che potrebbe diventare presto il nuovo direttore tecnico del club di Via Aldo Rossi - ha messo sul tavolo, nel ruolo di capo allenatore, tre profili cresciuti o transitati nella galassia Red Bull. Sebbene condividano la matrice comune dell'intensità e del recupero palla immediato, i tre tecnici presentano profonde differenze nell'interpretazione dei moduli e nello sviluppo della fase offensiva. Per capire quale allenatore si adatterebbe meglio alla rosa attuale del Milan, è necessario analizzare la loro disposizione in campo e la gestione del possesso palla: Costruzione dal basso elaborata, terzini che stringono in cabina di regia. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Confronto tra Glasner, Jaissle e Hoeness: i ‘figli’ di Rangnick che potrebbero cambiare il Milan

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