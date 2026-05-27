Roma ordinanza anti-incendi e piano caldo | divieti e obblighi dal 1° giugno

Dal 1° giugno scattano a Roma divieti di accendere fuochi all’aperto e l’obbligo di mantenere idonee misure di sicurezza contro il rischio incendi. Sono in vigore anche limitazioni all’uso di barbecue e fuochi d’artificio, con l’obiettivo di prevenire incendi boschivi e di interfaccia. Contestualmente, viene attivato il piano caldo, che impone misure specifiche per ridurre i rischi legati alle alte temperature e alle ondate di calore.

Prevenire gli incendi boschivi e di interfaccia e ridurre i rischi legati alle ondate di calore: i dettagli dell’ordinanza Roma, 27 maggio 2026 – Prevenire gli incendi boschivi e di interfaccia e ridurre i rischi legati alle ondate di calore. È questo l’obiettivo dell’ordinanza firmata dal sindaco di Roma Capitale, Roberto Gualtieri, che introduce una serie di obblighi e divieti validi sul territorio capitolino per la stagione estiva 2026. Il provvedimento, protocollato il 26 maggio, richiama il Piano comunale di Protezione civile e le indicazioni regionali in materia di prevenzione degli incendi e tutela della salute durante i periodi di caldo intenso. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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