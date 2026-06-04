Confapi firmato l’accordo di cooperazione con la Camera di Commercio cinese

Da ilpiacenza.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il console generale cinese a Milano ha firmato un accordo di cooperazione con Confapi Piacenza per lo sviluppo delle aziende italiane. Durante la cerimonia, ha invitato le imprese italiane e piacentine a visitare la Cina di persona, affermando che “in Cina è meglio vedere che sentire”. L’accordo mira a rafforzare i rapporti commerciali tra le due parti e favorire lo scambio di opportunità. La firma si è svolta nella sede di Confapi Piacenza.

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«In Cina è meglio vedere che sentire»: così, con questo invito diretto alle aziende italiane e piacentine, il console generale cinese a Milano Zhang Chenggang ha espresso la propria soddisfazione per l’accordo di cooperazione per lo sviluppo delle aziende siglato nella sede di Confapi Piacenza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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