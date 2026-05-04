Umbria-Tunisia un ponte per il business | alla Camera di Commercio di Perugia si parla di investimenti e cooperazione

Alla Camera di Commercio di Perugia si è svolto un incontro tra rappresentanti dell’Umbria e della Tunisia, focalizzato su investimenti e collaborazione economica. L’obiettivo è rafforzare i rapporti tra le due realtà, passando da semplici vicini di casa a partner nel settore industriale e commerciale. Sono stati discussi vari aspetti legati allo sviluppo di progetti e opportunità di business tra le due parti.

Non più solo vicini di casa geograficamente, ma partner industriali e commerciali sempre più integrati. Si è concluso oggi presso la sede della Camera di Commercio dell'Umbria l'incontro dedicato alle opportunità di investimento e cooperazione tra la regione "cuore verde d'Italia" e la Tunisia.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Road to India 2026: a Pisa un Business Meet per le imprese della Camera di CommercioPisa, 9 marzo 2026 - L’India, con oltre un miliardo di abitanti, si conferma come una delle frontiere più dinamiche per l’economia globale e un... La Fondazione di Perugia è l'arma in più dell'Umbria: 12 milioni di investimenti per il 2026Risultati in crescita, solida capacità di intervento sul territorio, maggiore sostegno allo sviluppo e al welfare in un periodo economico ancora...