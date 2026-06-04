Un uomo condannato per aver partecipato all’assalto al Campidoglio nel gennaio 2021 è stato assunto dal Pentagono durante l’amministrazione Trump. Dopo aver espresso pentimento per il suo ruolo nei disordini, ora lavora in un ufficio che gestisce operazioni militari altamente segrete. La sua nomina ha suscitato attenzione, considerando il suo passato legale legato all’assalto. La posizione riguarda specifiche attività di sicurezza e antiterrorismo.

Un uomo condannato per l’ assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, poi pentitosi per il proprio ruolo nei disordini, è stato assunto dall’amministrazione Trump in un ufficio del Pentagono che si occupa di operazioni militari altamente classificate. Si tratta di Elias Irizarry, che all’epoca dell’irruzione a Capitol Hill aveva 19 anni. Secondo quanto confermato da quattro persone al Washington Post, l’incarico ha suscitato preoccupazioni interne. L’ufficio nel quale Irizarry è stato destinato gestisce dossier delicati, tra cui sicurezza delle ambasciate, recupero di personale e operazioni per la liberazione di ostaggi. Si tratta di attività che, secondo fonti interne, richiedono normalmente un’autorizzazione di sicurezza di livello top secret. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Ilgiornale.it - Condannato per l'assalto al Campidoglio Usa, ora Trump lo assume al Pentagono per gestire operazioni antiterrorismo: il caso Irizarry

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

USA, marine protesta in SENATO per la GUERRA IN IRAN, gli agenti gli rompono un braccio

Notizie e thread social correlati

Il Pentagono assume un condannato per l’assalto al Campidoglio nel 2021. “Professionista qualificato e patriottico”Un giovane di 19 anni condannato per l’assalto al Campidoglio nel 2021 è stato assunto dal Pentagono cinque anni dopo.

Pentagono: l’assalto al Campidoglio non ferma la carriera di IrizarryIl Pentagono ha deciso di non sospendere la carriera di un ex militare coinvolto nell'assalto al Campidoglio, nonostante una condanna.

Temi più discussi: Il Pentagono assume un condannato per l’assalto al Campidoglio nel 2021. Professionista qualificato e patriottico; Partecipò all'assalto al Campidoglio, ora è assunto al Pentagono in un ruolo top secret; Il Pentagono designa il suo ufficio stampa come area riservata e assume un rivoltoso del 6 gennaio; Trump abbandona il fondo per risarcire gli alleati, ma resta la sua immunità.

Come pensi che i repubblicani considererebbero il J6 se invece fossero i POC ad attaccare il Campidoglio perché credevano che l'amministrazione conservatrice stesse rubando le elezioni? reddit

Condannato per l'assalto al Campidoglio Usa, ora Trump lo assume al Pentagono per gestire operazioni antiterrorismo: il caso IrizarryL’ex manifestante di Capitol Hill, condannato e poi pentito, entra nell’ufficio per operazioni speciali. I funzionari temono per un incarico sensibile, ma la Difesa Usa lo promuove ... ilgiornale.it

Assalto al Congresso Usa, lo sciamano condannato a 41 mesiRoma, 18 nov. (askanews) – Jacob Chansley, noto come lo Sciamano di QAnon, mercoledì 17 novembre è stato condannato da un tribunale di Washington a 41 mesi di prigione federale per aver preso parte, ... affaritaliani.it