Il Pentagono assume un condannato per l’assalto al Campidoglio nel 2021 Professionista qualificato e patriottico

Da ilfattoquotidiano.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 19 anni condannato per l’assalto al Campidoglio nel 2021 è stato assunto dal Pentagono cinque anni dopo. Lavora ora nell’ufficio che gestisce operazioni militari segrete e controterrorismo. La sua candidatura è stata definita da un portavoce come quella di un “professionista qualificato e patriottico”. La nomina ha suscitato polemiche, ma il dipartimento ha confermato l’assunzione.

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Nel 2021 aveva 19 anni. Aveva assaltato il Campidoglio ed era stato condannato. Cinque anni dopo è stato assunto dal Pentagono nell’ufficio che si occupa di operazioni militari classificate e controterrorismo. L’ingresso al ministero della Difesa Usa di Elias Irizarry, scrive il Washington Post, ha suscitato preoccupazione tra alcuni funzionari del Dipartimento della Difesa, che ritengono inopportuno affidare un ruolo sensibile a una persona con precedenti legati all’assalto alle istituzioni statunitensi. Irizarry, che all’epoca dei fatti si era dichiarato colpevole di ingresso non autorizzato in un’area riservata, lavora nella sezione dedicata alla guerra irregolare e al controterrorismo, un’unità che si occupa anche di sicurezza delle ambasciate, recupero del personale e operazioni di salvataggio di ostaggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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