Un giovane di 19 anni condannato per l’assalto al Campidoglio nel 2021 è stato assunto dal Pentagono cinque anni dopo. Lavora ora nell’ufficio che gestisce operazioni militari segrete e controterrorismo. La sua candidatura è stata definita da un portavoce come quella di un “professionista qualificato e patriottico”. La nomina ha suscitato polemiche, ma il dipartimento ha confermato l’assunzione.

Nel 2021 aveva 19 anni. Aveva assaltato il Campidoglio ed era stato condannato. Cinque anni dopo è stato assunto dal Pentagono nell’ufficio che si occupa di operazioni militari classificate e controterrorismo. L’ingresso al ministero della Difesa Usa di Elias Irizarry, scrive il Washington Post, ha suscitato preoccupazione tra alcuni funzionari del Dipartimento della Difesa, che ritengono inopportuno affidare un ruolo sensibile a una persona con precedenti legati all’assalto alle istituzioni statunitensi. Irizarry, che all’epoca dei fatti si era dichiarato colpevole di ingresso non autorizzato in un’area riservata, lavora nella sezione dedicata alla guerra irregolare e al controterrorismo, un’unità che si occupa anche di sicurezza delle ambasciate, recupero del personale e operazioni di salvataggio di ostaggi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il Pentagono assume un condannato per l’assalto al Campidoglio nel 2021. “Professionista qualificato e patriottico”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Assalto al Campidoglio, la Corte Suprema dà ragione a BannonLa Corte Suprema ha deciso a favore dell’ex stratega dell’ex presidente, confermando una decisione legale nel caso riguardante l’assalto al...

Leggi anche: Nel 2021 il suo film "La figlia oscura" è stato premiato al Lido

Argomenti più discussi: Video. Jet da combattimento insegue un UFO in un nuovo video del Pentagono; Ufo, il Pentagono pubblica la seconda tranche di file; Data center: per il Pentagono sono una risorsa strategica vitale; Il Pentagono pronto ad attaccare Cuba, serve solo il via libera di Trump.

Borse asiatiche miste a causa dei timori di un'escalation in Medio Oriente, il Nikkei giapponese tocca un nuovo massimo storico. Un funzionario della Casa Bianca ha dichiarato alla CNBC che il Pentagono ha distrutto numerose mine e oltre 40 navi posamine. x.com

Il Pentagono conferma che gli avversari stanno utilizzando dati di localizzazione commerciali per mirare alle truppe statunitensi in zone di guerra attiva reddit

Pentagono assume uno dei rivoltosi di Capitol Hill mentre blocca le promozioni di una donna e due afroamericaniIl Pentagono ha assunto uno dei rivoltosi del 6 gennaio per lavorare all’interno di una divisione che gestisce operazioni militari riservate. Lo riporta il Washington Post citando alcune fonti, ... blitzquotidiano.it