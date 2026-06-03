Il Pentagono ha deciso di non sospendere la carriera di un ex militare coinvolto nell'assalto al Campidoglio, nonostante una condanna. La decisione si basa sulle sue competenze tecniche, ritenute utili per gestire missioni di salvataggio e di salvataggio ostaggi. La sua esperienza specifica ha convinto le autorità a mantenere il suo impiego, anche se ha partecipato a un evento controverso. La questione solleva interrogativi sulla valutazione delle competenze rispetto ai comportamenti passati nelle decisioni di assunzione.

Come può un ex assaltatore gestire missioni di salvataggio ostaggi?. Quali competenze tecniche hanno convinto il Pentagono a ignorare la condanna?. Perché i funzionari della difesa si oppongono a questa assunzione?. Cosa garantisce la sicurezza delle informazioni top secret in questo caso?.? In Breve Irizarry ha scontato 14 giorni di carcere per ingresso non autorizzato nel 2021.. Il portavoce Joel Valdez ha difeso le competenze tecniche del nuovo dipendente.. Il giovane si è laureato presso l'accademia The Citadel nel 2024.. L'unità di controterrorismo gestisce missioni critiche e sicurezza delle ambasciate.. Il Pentagono assume Elias Irizarry: un profilo controverso per l’ufficio controterrorismo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pentagono: l’assalto al Campidoglio non ferma la carriera di Irizarry

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