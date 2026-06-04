Concorso STEAM | femminile plurale elaborati entro il 5 giugno

Le scuole devono consegnare gli elaborati per il concorso nazionale “STEAM: femminile plurale” entro il 5 giugno. La partecipazione è aperta a tutte le istituzioni scolastiche interessate. I lavori devono essere inviati entro la scadenza stabilita, senza ulteriori proroghe. Il concorso mira a promuovere l’interesse femminile nelle discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche, artistiche e matematiche.

Entro il 5 giugno le scuole interessate devono presentare gli elaborati per il concorso nazionale “STEAM: femminile plurale”. L’iniziativa è rivolta alle istituzioni scolastiche del primo e secondo ciclo, statali e paritarie. Gli elaborati vanno inviati tramite la piattaforma PimerMonitor secondo le modalità previste dal bando ministeriale. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. Tre incontri “L’Agenda delle scadenze” per Segreterie, DSGA e Dirigenti: dove la trovo? A cosa mi serve? Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate Graduatorie GPS 2026 verso la pubblicazione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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