Umbria concorso ATER | selezionati contabili entro il 26 giugno 2026

Notizia in breve

È stato pubblicato il bando di concorso per contabili in Umbria, con scadenza per la presentazione delle domande prevista entro il 26 giugno 2026. Per partecipare, è necessario possedere determinati titoli di studio, anche se non sono specificati nel comunicato ufficiale. Le candidature devono essere inviate tramite il portale inPA, accessibile online. Le procedure di iscrizione e requisiti sono dettagliate nel bando pubblicato sul sito dell’ente che gestisce il concorso.