Concorso Premio Abbado-Abbiati candidature entro il 1° giugno per le scuole
È stato annunciato un concorso musicale destinato agli studenti di tutte le scuole, con scadenza per le candidature fissata al 1° giugno 2024. Le iniziative sono dedicate all’anno scolastico 20252026 e comprendono tre premi: il “Premio Abbado – Far Musica Insieme”, il “Premio Abbiati per la Scuola” e il “Premio Luigi Berlinguer-Trinity College London”. La partecipazione è aperta alle istituzioni di ogni ordine e grado.
È indetto per l’anno scolastico 20252026 il concorso musicale “Premio Abbado – Far Musica Insieme”, “Premio Abbiati per la Scuola” e “Premio Luigi Berlinguer-Trinity College London”, rivolto agli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Concorso “Tracce di memoria” per le scuole, XII edizione: candidature entro il 10 aprileÈ stata bandita la dodicesima edizione del concorso nazionale “Tracce di memoria”, iniziativa promossa dal Centro documentazione Archivio Flamigni...
Leggi anche: Violenza contro le donne, al via il concorso per le scuole “Da uno sguardo”: candidature entro il 15 maggio