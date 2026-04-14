Concorso Premio Abbado-Abbiati candidature entro il 1° giugno per le scuole

È stato annunciato un concorso musicale destinato agli studenti di tutte le scuole, con scadenza per le candidature fissata al 1° giugno 2024. Le iniziative sono dedicate all’anno scolastico 20252026 e comprendono tre premi: il “Premio Abbado – Far Musica Insieme”, il “Premio Abbiati per la Scuola” e il “Premio Luigi Berlinguer-Trinity College London”. La partecipazione è aperta alle istituzioni di ogni ordine e grado.