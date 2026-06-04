Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | ecco le graduatorie AGGIORNATO con Lazio e Campania

Sono state pubblicate le graduatorie del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, secondo il DDG n. 29392025. L’aggiornamento include le graduatorie di Lazio e Campania. La pubblicazione riguarda le graduatorie definitive e di istituto, con l’elenco dei candidati ammessi e esclusi. Le graduatorie sono consultabili online e vengono aggiornate periodicamente. La procedura riguarda le classi di concorso previste dal bando.

Inizia la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. 03I posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati 30.759 La graduatoria contenente le riserve e le preferenze e il dettaglio dei punteggi sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Vengono pubblicate online solo le posizioni in graduatoria e i punteggi complessivi attribuiti ai candidati. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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CONCORSO DOCENTI PNRR3: TUTORIAL PASSO PASSO SCIOGLIMENTO DELLA RISERVA

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