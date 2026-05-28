Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | ecco le graduatorie AGGIORNATO con A026 Lazio

Da orizzontescuola.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Sono state pubblicate le prime graduatorie del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con DDG n. 29392025. L’elenco aggiornato include anche la sezione A026 dedicata al Lazio. La pubblicazione riguarda le graduatorie definitive e provvisorie, con indicazioni sui posti disponibili e sui vincitori. Le graduatorie sono consultabili online e riguardano varie regioni italiane.

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Inizia la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. I posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati 30.759 La graduatoria contenente le riserve e le preferenze e il dettaglio dei punteggi sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Vengono pubblicate online solo le posizioni in graduatoria e i punteggi complessivi attribuiti ai candidati. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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