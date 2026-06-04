Concorso docenti PNRR3 scuola secondaria | ecco le graduatorie AGGIORNATO con Campania

Sono state pubblicate le prime graduatorie del concorso docenti PNRR3 per la scuola secondaria. La procedura, avviata con il DDG n. 29392025, riguarda le classi di primo e secondo grado. L’aggiornamento include anche i risultati per la regione Campania. Le graduatorie sono accessibili online e riportano i punteggi e le assegnazioni dei candidati. La pubblicazione continua con gli esiti per altre regioni e classi di insegnamento.

Inizia la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 29392025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. 03I posti banditi per la scuola secondaria di primo e secondo grado sono stati 30.759 La graduatoria contenente le riserve e le preferenze e il dettaglio dei punteggi sarà resa disponibile ai candidati nella propria area personale della piattaforma Concorsi e procedure selettive. Vengono pubblicate online solo le posizioni in graduatoria e i punteggi complessivi attribuiti ai candidati. Nei pubblici concorsi, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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CONCORSO DOCENTI: ECCO UNA LEZIONE SIMULATA COMPRATA

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Inizia la pubblicazione delle graduatorie del concorso docenti PNRR3, bandito con DDG n. 2939/2025 per la scuola secondaria di primo e secondo grado. x.com

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