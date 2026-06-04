L’Azienda sanitaria locale di Rieti ha pubblicato due bandi di concorso per assumere 75 professionisti, tra infermieri e operatori socio sanitari. Le procedure sono state aperte per potenziare il personale sanitario e prevedono requisiti specifici e scadenze da rispettare. I bandi sono disponibili pubblicamente e le candidature devono essere inviate entro le date indicate. La selezione riguarda un totale di 75 posti distribuiti tra le due figure professionali.

L’Azienda sanitaria locale di Rieti, nella Regione Lazio, ha avviato una procedura concorsuale per il potenziamento del personale sanitario, pubblicando due bandi destinati all’assunzione complessiva di 75 professionisti tra infermieri e operatori socio sanitari. Le nuove risorse contribuiranno al funzionamento del nuovo ospedale di Amatrice. Come sono divisi i posti disponibili. Il concorso si articola in due selezioni, una per profilo professionale, che divideranno così i posti messi a bando: 49 infermieri;. 26 operatori socio sanitari.. L’obiettivo dell’Asl di Rieti è di rafforzare in modo strutturale l’organico, garantendo una maggiore copertura dei servizi assistenziali e ospedalieri sul territorio della Provincia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Concorso da 75 posti per infermieri e operatori sanitari nel Lazio, requisiti e scadenze

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Concorso Infermieri ASM Matera Potenza 2026: 263 Posti IFoC

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