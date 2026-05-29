concorso da 251 posti per infermieri in nord italia requisiti e scadenze

Un concorso pubblico offre 251 posti per infermieri nel Servizio sanitario della regione Friuli Venezia Giulia. La selezione è rivolta a professionisti che desiderano un contratto stabile e prevede requisiti specifici. Sono state annunciate le scadenze per la presentazione delle domande, che devono essere inviate entro i termini stabiliti. La procedura di selezione si rivolge a candidati in possesso di determinati titoli e qualifiche richiesti dal bando.

Gli infermieri che cercano un contratto stabile nel Servizio sanitario della Regione Friuli Venezia Giulia hanno possibilità di accedere al concorso da 251 posti. I vincitori saranno distribuiti tra le principali aziende sanitarie regionali. La procedura sarà gestita centralmente dal Coordinamento Sanitario di Udine, ma porterà alla formazione di graduatorie separate per ciascun ente coinvolto. Quanti sono i posti disponibili e come sono divisi. I posti messi a bando sono complessivamente 251 e saranno così distribuiti: 150 presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale;. 50 presso l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina;. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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