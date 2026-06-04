Concorsi pubblici | tutti i bandi in scadenza a giugno

A giugno scadono numerosi bandi di concorso pubblico. Le scadenze interessano diverse figure professionali e settori della pubblica amministrazione. I partecipanti devono presentare le domande entro le date indicate sui rispettivi avvisi. Le procedure di selezione riguardano sia posti a tempo indeterminato che determinato, e le prove variano in base alle specifiche richieste di ogni bando. La fine del mese rappresenta quindi un termine importante per chi intende concorrere per una posizione pubblica.

Roma, 4 giugno 2026 – Giugno è un mese decisivo per chi punta a entrare nella Pubblica amministrazione. Sono numerosi i concorsi pubblici in scadenza nelle prossime settimane, con opportunità per diplomati e laureati, contratti a tempo indeterminato, selezioni nazionali e bandi promossi da enti locali, università, agenzie pubbliche e aziende partecipate. Le domande, nella maggior parte dei casi, devono essere presentate online attraverso il portale InPA o tramite le piattaforme indicate nei singoli avvisi. Le scadenze variano da bando a bando e, per questo, è fondamentale controllare con attenzione requisiti, profili richiesti e modalità di candidatura. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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Concorsi RIPAM: scadenza candidature 27 Gennaio

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