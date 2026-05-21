Tra fine maggio 2026 e il prossimo mese si concluderanno diversi concorsi pubblici, con scadenze previste entro questa data. I bandi coinvolgono varie figure professionali e settori, e prevedono requisiti specifici per la partecipazione. Le posizioni offerte prevedono stipendi variabili e procedure di domanda da seguire attentamente. Sono ancora aperti alcuni inviti a presentare le candidature, mentre altri si chiuderanno a breve, richiedendo ai candidati di agire rapidamente.

Roma, 21 maggio 2026 – Ancora pochi giorni e si chiuderanno alcuni dei bandi più importanti del mese, per un totale di quasi 4.600 posti nella Pubblica amministrazione. Dalla Polizia di Stato alla Banca d’Italia, fino all’Aeronautica Militare passando per la Corte dei Conti agli sgoccioli, i concorsi sono ravvicinati e il tempo per candidarsi sta per scadere. Ecco le figure richieste, le retribuzioni e come presentare domanda. Il maxi concorso della Polizia di Stato. È il bando più pesante del mese, almeno nei numeri. La Polizia di Stato ha aperto la selezione per 4.400 allievi agenti, con termine ultimo fissato al 29 maggio alle 23:59. La procedura è suddivisa in tre canali distinti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Concorsi pubblici in scadenza entro maggio 2026: bandi, requisiti, stipendi e come fare domanda

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Concorso Vice Direttori Informatici VVF 2026: 8 Posti, Requisiti e Come Fare Domanda

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? Ogni giorno decine di concorsi pubblici chiudono le domande. Una pagina sola, aggiornata da sola ogni mattina, con i bandi in scadenza nelle prossime 24 ore divisi per titolo di studio. concorsando.it/blog/i-concors… #concorsipubblici #lavoropubblico #sc x.com