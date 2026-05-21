Concorsi pubblici in scadenza a maggio 2026 oltre 4600 posti disponibili | ruoli requisiti e date
A maggio 2026 scadono numerosi bandi di concorso pubblico, offrendo complessivamente più di 4600 posti di lavoro. I bandi riguardano diversi settori e ruoli, con requisiti vari a seconda della posizione. Le date di scadenza sono distribuite nel corso del mese, e le procedure di candidatura devono essere completate entro i termini stabiliti. I candidati interessati devono prestare attenzione alle istruzioni specifiche di ogni bando per presentare correttamente la domanda.
Per il mese di maggio sono in scadenza una serie di bandi per i concorsi pubblici con oltre 4600 posti disponibili. Si va dal Concorso in Polizia di Stato a quello per la Banca d’Italia, dal Concorso per Funzionari alla Corte dei Conti a quello per l’Aeronautica Militare. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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