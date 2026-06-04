All'istituto “Leonardo” di Giarre si è concluso un progetto triennale dedicato alla prevenzione delle dipendenze tra i giovani. Il percorso, focalizzato sul gioco d’azzardo patologico e altre dipendenze comportamentali, si è svolto nel corso degli ultimi tre anni. I risultati ottenuti sono stati definiti molto positivi dagli organizzatori, che hanno evidenziato un coinvolgimento attivo degli studenti durante tutto il percorso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un percorso educativo su gioco d’azzardo e dipendenze. Si è concluso con esiti considerati molto positivi all’istituto “Leonardo” di Giarre il progetto triennale dedicato alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico e delle dipendenze comportamentali. L’iniziativa è stata promossa dall’ASP di Catania insieme al Dipartimento di Salute Mentale, con l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza tra i più giovani sui rischi legati alle dipendenze. L’istituto “Leonardo” è stata l’unica scuola del territorio ad aver aderito e completato integralmente il percorso, confermando una forte collaborazione tra mondo scolastico e sanitario. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Concluso all’istituto “Leonardo” di Giarre il progetto triennale contro le dipendenze giovanili

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