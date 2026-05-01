Salerno concluso il progetto Conoscere la Borsa all' Istituto Genovesi – Da Vinci

Ieri mattina, nell’Aula Magna dell’Istituto “Genovesi – Da Vinci” di Salerno, si è conclusa l’edizione 2025 del progetto “Conoscere la Borsa”. L’iniziativa, promossa dall’Acri in Italia e portata avanti con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Salerno, è giunta al suo 19° anno. Durante l’incontro, studenti e docenti hanno partecipato a una sessione dedicata all’approfondimento delle nozioni di base sui mercati finanziari.