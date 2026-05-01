Salerno concluso il progetto Conoscere la Borsa all' Istituto Genovesi – Da Vinci
Ieri mattina, nell’Aula Magna dell’Istituto “Genovesi – Da Vinci” di Salerno, si è conclusa l’edizione 2025 del progetto “Conoscere la Borsa”. L’iniziativa, promossa dall’Acri in Italia e portata avanti con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Salerno, è giunta al suo 19° anno. Durante l’incontro, studenti e docenti hanno partecipato a una sessione dedicata all’approfondimento delle nozioni di base sui mercati finanziari.
Si è svolto ieri mattina, nell’Aula Magna dell’Istituto di Istruzione Superiore “Genovesi – Da Vinci” di Salerno, l’incontro conclusivo dell’edizione 2025 del progetto “Conoscere la Borsa”, promosso da Acri in Italia e sul territorio salernitano, per il 19° anno, dalla Fondazione Cassa di.🔗 Leggi su Salernotoday.it
Notizie correlate
"Conoscere la Borsa", il progetto europeo che porta gli studenti a scuola di educazione finanziariaPiù di mille studenti da tutta Italia hanno partecipato al progetto "Conoscere la Borsa" investendo, virtualmente, un budget di 50 mila euro sulle...
KIWI Vapor x IED – Istituto Europeo di Design: assegnata la borsa di studio al progetto vincitoreCOMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Si conclude il progetto che ha coinvolto giovani creativi nella progettazione di accessori innovativi per...