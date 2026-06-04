Concluso all' istituto Leonardo di Giarre il progetto sulle dipendenze dal gioco d' azzardo

All'istituto Leonardo di Giarre si è concluso un progetto triennale sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico e di altre dipendenze. Il progetto è stato promosso dall'Asp di Catania e dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Asp di Catania. I risultati ottenuti sono stati definiti significativi.

Si è concluso, all’istituto “Leonardo” di Giarre, con risultati significativi, il progetto triennale dedicato alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico e delle altre forme di dipendenza, promosso dall’Asp di Catania e dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Catania. L’Asp di Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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