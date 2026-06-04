Concluso all' istituto Leonardo di Giarre il progetto sulle dipendenze dal gioco d' azzardo

Da cataniatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

All'istituto Leonardo di Giarre si è concluso un progetto triennale sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico e di altre dipendenze. Il progetto è stato promosso dall'Asp di Catania e dal Dipartimento di Salute Mentale dell'Asp di Catania. I risultati ottenuti sono stati definiti significativi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Si è concluso, all’istituto “Leonardo” di Giarre, con risultati significativi, il progetto triennale dedicato alla prevenzione del gioco d’azzardo patologico e delle altre forme di dipendenza, promosso dall’Asp di Catania e dal Dipartimento di Salute Mentale dell’Asp di Catania. L’Asp di Catania. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Le nuove dipendenze. Gioco d’azzardo digitale

Gioco d’azzardo e dipendenze digitali: uno sportello per genitori e adultiÈ stato aperto uno sportello di ascolto e orientamento a Castiglion Fiorentino, gestito dalla Asl Toscana sud est, dedicato a genitori e adulti.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web