Le nuove dipendenze Gioco d’azzardo digitale

Il progetto "Azzardata-mente Liberi 3.0", promosso dall’azienda Asl Toscana Nord Ovest, arriva oggi dalle 17 alle 19 a Capezzano Pianore dove è stato organizzato un incontro nella scuola secondaria di 1° grado "Rosso di San Secondo". Il progetto mira a informare, prevenire e creare consapevolezza sul gioco d’azzardo e sulle dipendenze digitali. Attraverso formazione, sensibilizzazione e interventi concreti, il progetto ha come obiettivo quello di dare ai giovani e alle famiglie strumenti efficaci per contrastare il rischio delle dipendenze e promuovere un uso più sano della tecnologia. Per questo motivo il locali della scuola ospitano un pomeriggio di approfondimento, con ingresso libero e gratuito, per genitori e adulti su un tema di grande attualità ed importanza: il gioco d’azzardo e le dipendenze digitali.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Droghe e tossicodipendenze & L'azzardo patologico

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