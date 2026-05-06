Gioco d’azzardo e dipendenze digitali | uno sportello per genitori e adulti

È stato aperto uno sportello di ascolto e orientamento a Castiglion Fiorentino, gestito dalla Asl Toscana sud est, dedicato a genitori e adulti. Lo scopo è aiutare a riconoscere i segnali precoci di problemi legati al gioco d’azzardo e alle dipendenze digitali. L’obiettivo è offrire supporto e informazioni prima che i comportamenti si aggravino. La struttura è rivolta a chi desidera affrontare questi temi, con un approccio di ascolto e orientamento.

Riconoscere i segnali prima che diventino un problema. È questo l’obiettivo dello Sportello di ascolto e orientamento per il contrasto al gioco d’azzardo e alle nuove dipendenze attivato dalla Asl Toscana sud est a Castiglion Fiorentino. Il servizio è rivolto a genitori e adulti di riferimento.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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