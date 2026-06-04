Concerto per Milano della Filarmonica | serata magica
La Filarmonica ha tenuto un concerto dedicato a Milano, considerato tra i più attesi dell’anno. La serata si è svolta in un teatro cittadino, con un programma che ha incluso composizioni classiche e brani moderni. L’evento ha attirato un pubblico numeroso, con posti esauriti. Durante la performance, l’orchestra ha eseguito i pezzi senza interruzioni, con una direzione accurata e precisa. Al termine, il pubblico ha applaudito a lungo.
Il concerto più atteso dell’anno non poteva che essere dedicato a Milano, capitale della musica. La Filarmonica della Scala annuncia l’annuale concerto per Milano "open air" che si svolgerà sabato 13 giugno in Piazza Duomo: sul podio Riccardo Chailly, debutto importante per il pianista giapponese Hayato Sumino, terzo al prestigioso Concorso Pianistico Internazionale Chopin, è impegnato nel "Concerto per pianoforte" di Gershwin. Le atmosfere Jazz e il Musical americano incontrano le suggestioni dell’opera russa. La Filarmonica della Scala eseguirà anche brani dal musical "West Side Story" di Bernstein, divenuto film leggendario 1961; segue. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Segui gli aggiornamenti su Milano.
Giovani, comunità e musica dal vivo. Quando Pop e Sinfonica si incontrano | Cooltissimo Podcast
Notizie e thread social correlati
Concerto per Milano: la Filarmonica della Scala gratis in piazza Duomo. Come partecipare (se non avete prenotato)La Filarmonica della Scala terrà gratuitamente il suo tradizionale concerto in piazza Duomo, annunciato come parte dell’iniziativa annuale.
Concerto per Milano 2026: la Filarmonica della Scala in Piazza Duomo con Riccardo Chailly e Hayato SuminoSabato 13 giugno 2026 alle 21, la Filarmonica della Scala si esibirà in Piazza Duomo per il tradizionale concerto gratuito all’aperto.
Temi più discussi: Concerto per Milano 2026: la Filarmonica della Scala in Piazza Duomo con Riccardo Chailly e Hayato Sumino; Allianz sostiene il Concerto per Milano della Filarmonica della Scala; Piazza Duomo diventa un teatro sotto le stelle: il 13 giugno torna il Concerto per Milano della Filarmonica della Scala; Concerto per Milano, il 13 giugno la Filarmonica della Scala torna in piazza Duomo. Cinquemila posti a sedere per il pubblico.
Si terrà sabato 13 giugno il #ConcertoperMilano, l’appuntamento gratuito più partecipato della musica classica milanese, che vedrà la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly esibirsi in Piazza Duomo. x.com
Torna come ormai da tradizione il concerto della Filarmonica della Scala in piazza Duomo. Il 13 giugno la 13ma edizione del Concerto per Milano trasformerà Piazza Duomo in un'ampia platea sotto le stelle. Dirigerà la Filarmonica Riccardo Chailly; debutto facebook
Concerto per Milano della Filarmonica: serata magicaIl concerto più atteso dell’anno non poteva che essere dedicato a Milano, capitale della musica. La Filarmonica della ... ilgiorno.it
Concerto per Milano 2026, con la Filarmonica della Scala diretta da Riccardo Chailly e Hayato SuminoSabato 13 giugno 2026 alle ore 21.00 torna il Concerto per Milano, tredicesima edizione del grande appuntamento gratuito open air della Filarmonica della Scala in piazza del Duomo a Milano. mentelocale.it