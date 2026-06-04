Concerto per Milano della Filarmonica | serata magica

Da ilgiorno.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Filarmonica ha tenuto un concerto dedicato a Milano, considerato tra i più attesi dell’anno. La serata si è svolta in un teatro cittadino, con un programma che ha incluso composizioni classiche e brani moderni. L’evento ha attirato un pubblico numeroso, con posti esauriti. Durante la performance, l’orchestra ha eseguito i pezzi senza interruzioni, con una direzione accurata e precisa. Al termine, il pubblico ha applaudito a lungo.

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Il concerto più atteso dell’anno non poteva che essere dedicato a Milano, capitale della musica. La Filarmonica della Scala annuncia l’annuale concerto per Milano "open air" che si svolgerà sabato 13 giugno in Piazza Duomo: sul podio Riccardo Chailly, debutto importante per il pianista giapponese Hayato Sumino, terzo al prestigioso Concorso Pianistico Internazionale Chopin, è impegnato nel "Concerto per pianoforte" di Gershwin. Le atmosfere Jazz e il Musical americano incontrano le suggestioni dell’opera russa. La Filarmonica della Scala eseguirà anche brani dal musical "West Side Story" di Bernstein, divenuto film leggendario 1961; segue. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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