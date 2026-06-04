Concerto gratuito di Radio Kiss Kiss in Campania | ospiti da Samuray Jay a Elettra!

Da napolipiu.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sabato 13 giugno 2026, alle 21:00, Baia Domizia ospiterà il Kiss Kiss Way, un concerto gratuito di Radio Kiss Kiss. La serata vedrà la partecipazione di artisti come Samuray Jay ed Elettra. L’evento si svolgerà all’aperto e coinvolgerà un vasto pubblico. Nessun artista ha ancora confermato ufficialmente la propria presenza, ma sono previsti numerosi ospiti del panorama musicale italiano.

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Sabato 13 giugno 2026, a partire dalle 21:00, Baia Domizia si prepara ad accogliere il Kiss Kiss Way, l’attesissima tappa campana del grande concerto gratuito che vedrà la partecipazione di alcuni dei nomi più noti e apprezzati della musica italiana contemporanea. Un evento imperdibile a Baia Domizia. Il concerto di Baia Domizia rappresenta una delle quattro fermate del tour ufficiale di Radio Kiss Kiss, che ha già preso il via con un affascinante live a Torino e che continuerà successivamente a Viareggio e Pescara. Situata nella bellissima provincia di Caserta, questa località balneare si trasformerà in un palcoscenico per artisti di fama, nuove voci emergenti e personaggi delle stagioni televisive e digitali più seguite del momento. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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