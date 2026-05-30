La scaletta del concerto di Radio Kiss Kiss 2026 a Torino | l’ordine dei cantanti e gli orari

Il concerto di Radio Kiss Kiss 2026 si svolgerà a Torino il 29 e 30 giugno in Piazza Castello. La scaletta prevede le esibizioni di artisti come Annalisa, Arisa e Irama, tra gli altri. Gli orari precisi delle performance non sono stati ancora comunicati.

Il Kiss Kiss Way parte da Torino il 29-30 giugno in Piazza Castello, con concerti di Annalisa, Arisa, Irama e altri artisti. Diretta il 31 maggio su Radio Kiss Kiss e TV8. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Live streaming di Radio Kiss Kiss Napoli_IL BAR DELLO SPORT

Notizie e thread social correlati

La scaletta del concerto di Radio Italia Live 2026 a Milano: l’ordine dei cantanti e gli orariQuesta sera si terrà il concerto di Radio Italia Live a Milano, con una scaletta che prevede l'esibizione di diversi cantanti.

Concerto in piazza Castello a Torino: aree rosse, strade chiuse e variazione di oltre 20 linee Gtt per il Kiss Kiss Way Tour 2026Per il concerto “Kiss Kiss Way Tour 2026” previsto in piazza Castello a Torino sabato 30 maggio, saranno istituite aree rosse e alcune strade del...

Temi più discussi: A Torino i big della musica italiana in unico concerto gratuito: chi sono da Annalisa a Serena Brancale e Gabry Ponte; Vasco Rossi scalda i motori del tour 2026: La scaletta vi stupirà; Vasco Rossi pronto a infiammare Rimini: Pronti a prendere il volo; Stasera su Rai 1 Semplicemente Fiorella: scaletta e ospiti della grande festa in musica della Mannoia.

Annalisa, Arisa, Delia, Ditonellapiaga,Gabry Ponte, J-Ax, Levante: chi sono gli ospiti del concerto Kiss Kiss Way 2026Venerdì 29 e sabato 30 maggio, due giorni musica e intrattenimento in piazza Castello che si concluderanno con un grande live gratuito sabato 30 maggio. La line up è ancora in aggiornamento ma vede g ... torinoggi.it

A Torino i big della musica italiana in unico concerto gratuito: chi sono da Annalisa a Serena Brancale e Gabry PonteOggi, lunedì 18 maggio, è partita ufficialmente la prenotazione dei ticket per la prima tappa del Kiss Kiss Way 2026, il tour estivo di Radio Kiss Kiss che porta musica, spettacolo ed esperienze live ... torinotoday.it