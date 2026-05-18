? Punti chiave Perché il terremoto del 1976 è stato definito una piccola guerra?. Cosa ha costretto i friulani a ricostruire la propria identità da zero?. Come si trasforma un trauma collettivo in un momento di coesione?. Dove si possono visitare le mostre dedicate alla memoria del sisma?.? In Breve Presentazione saggio di Toni Capuozzo con Valentina Viviani venerdì 22 maggio ore 20:30 a Remanzacco.. Mostra a Casa Cavazzini attiva dal 26 febbraio al 24 maggio 2026.. Esposizioni presso Fondazione Friuli dal 30 aprile al 17 maggio 2026.. Civici Musei del Castello ospitano percorso tematico dal 15 maggio al 3 giugno 2026.. Venerdì 22 maggio alle ore 20:30, l’auditorium G. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Friuli, il trauma del 1976: Capuozzo presenta il saggio a Remanzacco

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