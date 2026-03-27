Medici musicisti in concerto a Trebaseleghe | La musica e il risveglio della natura

A Trebaseleghe si è tenuto un concerto insolito che ha visto protagonisti medici di professione, ma anche musicisti appassionati. L’evento ha unito arte e sensibilità sociale, offrendo un momento di musica aperto al pubblico. L’iniziativa ha coinvolto diverse figure del settore sanitario che hanno deciso di esibirsi, creando un collegamento tra la professione medica e la passione musicale.

Medici di professione, musicisti per vocazione: a Trebaseleghe un originale appuntamento culturale che coniuga arte e impegno sociale. Domenica 29 marzo 2026 alle ore 16, presso la Sala Arzini, si terrà il concerto “La musica e il risveglio della natura”, promosso dall’Associazione Amici della Biblioteca con il patrocinio del Comune di Trebaseleghe, nell’ambito delle iniziative culturali del territorio. L’evento vede protagonisti i componenti del gruppo Medici Musicisti, nato nel 2013 in seno all’Ordine dei Medici di Padova e composto da professionisti della sanità accomunati da una solida formazione accademica in ambito musicale. Il gruppo,... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Medici musicisti in concerto a Trebaseleghe: “La musica e il risveglio della natura” Articoli correlati Musicisti per la pace: il concerto "Va, pensiero" a sostegno delle scuole di musica palestinesiSabato 21 febbraio, allo spazio Esperienze al Cubo, nella zona artigianale di Viserba, si terrà “Va, pensiero”, il concerto di Musicisti per la Pace... Tutto quello che riguarda Medici musicisti Temi più discussi: Carte blanche a Gaëtan Roussel: concerto e scena aperta di poesia e poetry slam; Concerto: suoni e colori del quartetto d' archi; Note generose I Donatori di musica. Concerti per i ricoverati di Oncologia; Le buchette caccontano il vino e le sue melodie: mostra, incontri ed eno-concerti nelle Sale Ginori di Palazzo Medici Riccardi. In Basilica a Bergamo il concerto dei medici musicistiSabato prossimo 8 novembre, alle 21 nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Bergamo, il concerto di beneficenza con il Süddeutscher Arzte-Chor e la Arzte-Orchester, realizzato grazie alla ... ecodibergamo.it Concerto: suoni e colori del quartetto d' archiIl Teatro Kolbe di viale Corsica in Milano, ci accoglie per farci passare una buona serata ascoltando della buona musica. L'evento è previsto per lunedi 27 Aprile 2026 alle ore 19 e 15. Si tratta di u ... milanotoday.it Con l’avvento dell’intelligenza artificiale ormai sono tutti scrittori, cantautori, autori e musicisti… presto saranno tutti medici e scienziati… ma nessuno che faccia il muratore, il benzinaio, il pescivendolo o il carpentiere! N.B. Se fosse possibile, sarebbero t - facebook.com facebook