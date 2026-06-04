Concerto Achille Lauro a Rimini area stadi zona rossa | strade chiuse e parcheggi extra

Per il concerto di Achille Lauro a Rimini, nell’area degli stadi, sono state chiuse alcune strade e sono stati predisposti parcheggi aggiuntivi. La manifestazione si svolge nel contesto di una zona rossa, con misure di sicurezza rafforzate. La data dell’evento è il 4 giugno 2026 e rappresenta l’inizio del primo tour negli stadi dell’artista. La location scelta è il ‘Romeo Neri’, con servizi di supporto per i partecipanti.

Rimini, 4 giugno 2026 – È sempre domenica con Achille Lauro. Che ha scelto Rimini e il ’Romeo Neri’ per dare il via al suo primo tour negli stadi. Il 7 giugno sarà un’altra data zero, un altro bagno di folla dopo i 50mila che la settimana scorso hanno gremito lo stadio per il doppio show di Vasco Rossi: la prova generale e il concerto con cui il Komandante ha dato il via al suo nuovo tour. Appena una settimana dopo, in un vero e proprio passaggio di testimone, Rimini si prepara ad ospitare l’attesissimo debutto negli stadi di Achille Lauro con il nuovo progetto Comuni immortali. Per l’eclettico cantante e performer romano, reduce dal tour nei palasport, quello al ‘Romeo Neri’ sarà il battesimo del fuoco di uno show che si preannuncia monumentale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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