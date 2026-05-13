Strade rivoluzionate per Vasco Zona rossa divieti parcheggi extra | ecco il piano sicurezza per lo show Il Comune | Scusate i disagi

Da ilrestodelcarlino.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Rimini, i preparativi per il concerto di Vasco Rossi del 30 maggio stanno portando a modifiche nelle strade e a nuove disposizioni di sicurezza. È stata istituita una zona rossa, con divieti di sosta e parcheggi aggiuntivi nelle aree vicine allo stadio. Il Comune ha comunicato che sono previsti disagi per i residenti e i visitatori durante le operazioni di allestimento e di gestione dell’evento. Nel frattempo, il cantante prosegue con le prove con la sua band in un locale di Castellaneta Marina.

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Sale la febbre a Rimini per il ritorno del ’Komandante’. Mentre allo stadio fervono i lavori per allestire il palco e gli impianti per il concerto del 30 maggio, Vasco Rossi continua le prove con la band alla discoteca Cromie di Castellaneta Marina. Il rocker è atteso a Rimini la prossima settimana. Nel frattempo va avanti la grande macchina organizzativa per accogliere Vasco e i suoi fan. Saranno più di 40mila gli spettatori al ’ Romeo ’Neri’ per le due serate: il 29 maggio ci sarà la prova generale – aperta ai soli iscritti del ’Blasco fan club’ – mentre il 30 si terrà il concerto con cui Vasco darà il via al nuovo tour. Ci sarà un imponente piano di sicurezza, per presidiare lo stadio e zone limitrofe e gestire il traffico (negli stessi giorni ci sarà anche Riminiwellness).🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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