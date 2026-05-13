Strade rivoluzionate per Vasco Zona rossa divieti parcheggi extra | ecco il piano sicurezza per lo show Il Comune | Scusate i disagi

A Rimini, i preparativi per il concerto di Vasco Rossi del 30 maggio stanno portando a modifiche nelle strade e a nuove disposizioni di sicurezza. È stata istituita una zona rossa, con divieti di sosta e parcheggi aggiuntivi nelle aree vicine allo stadio. Il Comune ha comunicato che sono previsti disagi per i residenti e i visitatori durante le operazioni di allestimento e di gestione dell’evento. Nel frattempo, il cantante prosegue con le prove con la sua band in un locale di Castellaneta Marina.

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