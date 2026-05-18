Concerto Vasco Rossi Ferrara 2026 mappa della zona rossa e strade chiuse | cosa c' è da sapere
Ferrara, 18 maggio 2026 — Si avvicina il doppio concerto di Vasco Rossi, in programma il 5 e 6 giugno al Parco urbano " Giorgio Bassani ", e la macchina organizzativa entra nel vivo. In vista dell’arrivo di decine di migliaia di spettatori, il Comune di Ferrara e il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica hanno definito il piano che regolerà sicurezza, accessi e circolazione durante il maxi evento. Nei prossimi giorni tutti i residenti e gli esercenti delle aree coinvolte riceveranno una lettera informativa con il dettaglio delle limitazioni, mentre è già attivo un canale Telegram dedicato per aggiornamenti in tempo reale. https:www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Il concerto di #VascoRossi a #Ferrara si conferma non solo uno degli eventi musicali più attesi dell'estate ferrarese, ma anche un potente motore turistico per tutto il territorio Le prenotazioni negli hotel cittadini sono partite immediatamente con l'apertura della facebook
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