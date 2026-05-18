Ferrara, 18 maggio 2026 — Si avvicina il doppio concerto di Vasco Rossi, in programma il 5 e 6 giugno al Parco urbano " Giorgio Bassani ", e la macchina organizzativa entra nel vivo. In vista dell’arrivo di decine di migliaia di spettatori, il Comune di Ferrara e il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica hanno definito il piano che regolerà sicurezza, accessi e circolazione durante il maxi evento. Nei prossimi giorni tutti i residenti e gli esercenti delle aree coinvolte riceveranno una lettera informativa con il dettaglio delle limitazioni, mentre è già attivo un canale Telegram dedicato per aggiornamenti in tempo reale. https:www. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Concerto Vasco Rossi Ferrara 2026, mappa della zona rossa e strade chiuse: cosa c'è da sapere

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