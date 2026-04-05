' Viaggio al cuore delle storie' con Gabriella Maldini e Stefania Oluic si parlerà di descrizione

Sabato 18 aprile alle 17, presso Eventi Caffè in via Cignani, si terrà un nuovo incontro del progetto ‘Viaggio al cuore delle storie’. Gabriella Maldini e Stefania Oluic discuteranno di descrizione, approfondendo aspetti legati alla narrazione. L’evento, intitolato ‘I pirati della cultura’, rappresenta una delle tappe di questa serie dedicata agli elementi fondamentali delle storie. L'appuntamento è aperto al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti.

Amici di Maria De Filippi, top e flop terza puntata del Serale. Le pagelle Sabato 18 aprile alle 17 'I pirati della cultura' tornano ad Eventi Caffè, in via Cignani, per unnuovo appuntamento di ‘Viaggio al cuore delle storie’, il progetto dedicato agli elementi fondantidella narrazione. Tema di questo incontro sarà la descrizione: la componente più antica del narrare che, con il passare del tempo, ha conosciuto una profonda trasformazione. Racconto, letture, dialogo e una piacevole merenda insieme saranno gli ingredienti del pomeriggioletterario. A condurre l’incontro l’autrice forlivese Gabriella Maldini e la book blogger Stefania Oluic. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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