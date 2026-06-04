concerti al maradona corse straordinarie della linea 2 per gli eventi di giugno

Notizia in breve

Durante il mese di giugno, sono stati organizzati concerti allo stadio Diego Armando Maradona, portando a un aumento delle richieste di trasporto pubblico. Per gestire l’afflusso di spettatori, Trenitalia Regionale ha potenziato il servizio sulla Linea 2 della metropolitana, con corse straordinarie programmate per facilitare gli spostamenti verso e da l’area dello stadio. La modifica del servizio è stata comunicata in anticipo per consentire agli utenti di pianificare i propri viaggi.