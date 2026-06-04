Concerti al Maradona corse straordinarie della Linea 2 per gli eventi di giugno
Durante il mese di giugno, sono stati organizzati concerti allo stadio Diego Armando Maradona, portando a un aumento delle richieste di trasporto pubblico. Per gestire l’afflusso di spettatori, Trenitalia Regionale ha potenziato il servizio sulla Linea 2 della metropolitana, con corse straordinarie programmate per facilitare gli spostamenti verso e da l’area dello stadio. La modifica del servizio è stata comunicata in anticipo per consentire agli utenti di pianificare i propri viaggi.
Trenitalia Regionale potenzia il servizio ferroviario della Linea 2 della metropolitana in occasione dei concerti in programma allo stadio Diego Armando Maradona. Previsti treni aggiuntivi e oltre 7mila posti in più per ogni evento. In vista dei grandi concerti in calendario nel mese di giugno allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli, Trenitalia Regionale ha predisposto un piano straordinario per agevolare gli spostamenti del pubblico. L’iniziativa, realizzata in accordo con Regione Campania e Comune di Napoli, prevede un potenziamento del servizio sulla Metro Linea 2 nelle giornate degli spettacoli in programma a Fuorigrotta. Le corse aggiuntive saranno attivate in occasione degli appuntamenti musicali che porteranno migliaia di spettatori allo stadio Maradona. 🔗 Leggi su 2anews.it
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