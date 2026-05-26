Napoli Legends sette corse straordinarie della Linea 2 dopo La Notte dei Leoni

Sette corse straordinarie della Linea 2 dopo "La Notte dei Leoni", l'evento benefico in programma questa sera, martedì 26 maggio, alle 20.30 allo stadio Diego Armando Maradona.Per agevolare il deflusso degli spettatori dall'impianto di Fuorigrotta, il Regionale di Trenitalia, società del gruppo. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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