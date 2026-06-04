Concerti a Roma strade chiuse e bus deviati | le zone calde nell’estate 2026

Da giugno a settembre 2026, a Roma si terranno numerosi concerti che coinvolgeranno diverse zone della città. Durante questo periodo, alcune strade saranno chiuse al traffico e i bus saranno deviati per consentire lo svolgimento degli eventi. I parcheggi nelle aree interessate saranno spesso pieni, e si registreranno intensi flussi di traffico nelle zone attorno alle principali arene. La mobilità cittadina subirà variazioni in corrispondenza delle date dei concerti.

Roma, 4 giugno 2026 – L’estate dei concerti a Roma non porterà solo musica e grandi eventi. Da giugno a settembre, la Capitale dovrà fare i conti anche con strade chiuse, bus deviati, parcheggi pieni e traffico intenso attorno alle principali arene cittadine. Le aree più delicate saranno quelle del Circo Massimo, dello Stadio Olimpico, dell’ Auditorium Parco della Musica, dell’ Ippodromo delle Capannelle e della Casa del Jazz. Sono i luoghi che ospiteranno i concerti più attesi dell’estate 2026, con migliaia di persone in arrivo nelle ore precedenti agli spettacoli e un forte deflusso al termine degli eventi. Per residenti, automobilisti e spettatori sarà quindi fondamentale controllare in anticipo i piani di mobilità, le deviazioni del trasporto pubblico e gli eventuali divieti di sosta disposti nelle singole giornate. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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