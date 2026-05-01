Concertone Primo Maggio Roma 2026 | strade chiuse metro e bus deviati a San Giovanni

Il 1° maggio 2026 a Roma si tiene il tradizionale concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano. Per l’evento, le strade nelle vicinanze sono state chiuse al traffico e le linee di metro e bus sono state deviate. La manifestazione, che coinvolge artisti e pubblico, porta a un aumento della presenza di persone e a variazioni nei percorsi di trasporto pubblico della zona.

Oggi, 1° maggio 2026, Roma torna a riempirsi di musica con il tradizionale Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano. L’evento, gratuito e tra i più attesi dell’anno, prende il via dalle ore 15 e porta sul palco grandi nomi della musica italiana come Litfiba, Geolier e Madame. Il tema scelto per questa edizione è “La dignità del lavoro nell’era dell’intelligenza artificiale”, un filo conduttore che accompagnerà performance e interventi durante tutta la giornata. Viabilità: tutte le strade chiuse a San Giovanni. Per consentire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, è stato definito un piano straordinario per la mobilità con modifiche già attive da ieri pomeriggio.🔗 Leggi su Funweek.it

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