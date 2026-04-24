25 aprile a Roma | le strade chiuse e i bus deviati

Sabato 25 aprile a Roma si svolgeranno diverse celebrazioni e manifestazioni legate alla Festa della Liberazione. Per consentire lo svolgimento di cortei e eventi pubblici, alcune strade saranno chiuse e i percorsi degli autobus modificati. La città si prepara a una giornata caratterizzata da eventi pubblici, con un afflusso di persone che parteciperanno alle commemorazioni e alle manifestazioni in programma.

Celebrazioni, manifestazioni, eventi e cortei. A Roma non ci si annoierà di certo sabato 25 aprile, Festa della Liberazione dal nazifascismo. Spostarsi nella Capitale, però, non sarà semplice. Per la giornata, infatti, sono previste numerose modifiche alla circolazione, con impatti sia sulla.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Via Crucis 2026 al Colosseo: orari, strade chiuse, divieti di sosta e bus deviati a Roma venerdì 3 aprilePer la via Crucis al Colosseo a Roma di Venerdì Santo 3 aprile 2026 presieduta da Papa Leone XIV sono in programma divieti di sosta, chiusure... Leggi anche: Due cortei contrapposti oggi a Roma: strade chiuse e bus deviati Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: 25 aprile: Landini al corteo di Roma per l’81° anniversario della Liberazione; Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma il 25 aprile a Roma; 25 aprile, a Roma quattro cortei per festa della Liberazione: orari e percorsi; 25 aprile a Roma: gli appuntamenti per la Liberazione. 25 aprile a Roma: cosa fare tra concerti, eventi gratis e gite fuori portaIl 25 aprile a Roma, cosa fare tra eventi, cultura e gite: una giornata tra memoria, svago e tante cose da fare. funweek.it Festa della Liberazione, tutti gli eventi in programma il 25 aprile a RomaDalle cerimonie nei luoghi simbolo della Resistenza agli appuntamenti culturali e musicali in città: il cartellone completo delle iniziative da non perdere ... romatoday.it la Repubblica. . “Camerati, vi aspetto il prossimo anno ad Acca Larentia”. Avevano reclutato giovanissimi in diverse città d’Italia. Anche a Roma: “Non cerchiamo codardi o conigli che hanno paura della Digos”, si legge nel manifesto di Terza Posizione, il grup - facebook.com facebook 25 aprile a Roma: cortei, tutte le strade chiuse e gli orari x.com