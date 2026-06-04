Con Mourinho al Real Madrid in sei possono andare via | possibile asse con il Napoli?

Potrebbero essere in sei a lasciare il Real Madrid se José Mourinho dovesse tornare come allenatore. La possibile operazione potrebbe coinvolgere anche un trasferimento al Napoli. La notizia circola come una possibile svolta nel mercato dei trasferimenti, senza conferme ufficiali. Al momento, si tratta di indiscrezioni che indicano un possibile cambiamento nella rosa e nello staff tecnico del club spagnolo e italiano.

José Mourinho potrebbe presto tornare al Real Madrid e portare con sé una vera e propria rivoluzione. Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Spagna, lo Special One avrebbe già individuato alcuni giocatori che non rientrerebbero nei suoi piani tecnici per la prossima stagione. Una situazione che potrebbe aprire interessanti scenari di mercato anche per il Napoli Il club azzurro, infatti, segue con attenzione gli sviluppi in casa madrilena. I rapporti tra Napoli e Real Madrid sono storicamente molto buoni e negli anni hanno favorito diverse operazioni importanti. Proprio per questo motivo, alcuni calciatori destinati a lasciare la capitale spagnola potrebbero trasformarsi in occasioni da cogliere al volo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

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Cassano su Mourinho al Real Madrid:Florentino Perez ha preso uno simile a lui,ma durerà poco

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