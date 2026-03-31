Il Real Madrid ha concluso gli acquisti di Nico Paz e Munoz per la sessione estiva. Questi trasferimenti potrebbero influenzare un possibile scambio con Mastantuono, il quale potrebbe trasferirsi al Como. La trattativa coinvolge anche questa squadra, che potrebbe beneficiare di un’incastro tra le parti. La società spagnola si appresta a portare a termine una delle operazioni più vantaggiose nel calcio europeo.

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© Calcionews24.com - Real Madrid, Nico Paz e Munoz primi acquisti estivi: ma c’è un effetto domino con Mastantuono! Può andare al Como, svelato il possibile incastro

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