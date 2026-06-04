Con Assogiocattoli il gioco arriva in piazza
Assogiocattoli ha organizzato un evento in piazza per celebrare la Giornata Internazionale del Gioco, invitando le famiglie a partecipare.
Fedele al suo nobile e primario obiettivo, Assogiocattoli invita le famiglie milanesi a festeggiare la Giornata Internazionale del Gioco. Giovedì 11 giugno, dalle 11.30 alle 18.30, piazza Città di Lombardia si trasformerà in una ludoteca a cielo aperto dove adulti e bambini potranno divertirsi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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