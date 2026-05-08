A Comasina, piazza Gasparri sta subendo una riqualificazione che prevede l’aggiunta di nuove aree gioco e spazi verdi. La modifica alla viabilità include la realizzazione di una rampa che cambierà il traffico e la circolazione nel quartiere. Sono stati scelti i giochi per bambini e installati in base a decisioni prese dagli uffici comunali, senza coinvolgimento diretto dei residenti. La riqualificazione è in corso e le nuove strutture saranno presto accessibili al pubblico.

? Punti chiave Come cambierà la viabilità di piazza Gasparri con la nuova rampa?. Chi ha deciso quali nuovi giochi installare per i bambini?. Quando inizierà la seconda fase dedicata al verde e al parco?. Perché la nuova pavimentazione sarà realizzata con calcestruzzo drenante?.? In Breve Cantiere prima fase di sette mesi con calcestruzzo drenante e nuovi muretti.. Rampa pedonale al posto della scalinata vicino al Giardino don Paolo Gastaldi.. Seconda fase con nuovi alberi e cinque aree gioco previste per inizio 2027.. Co-progettazione con AMAT e Fondazione Aquilone basata sui laboratori per bambini.. A metà maggio partiranno i cantieri per la trasformazione di piazza Gasparri a Comasina, dove il nuovo progetto prevede l’ampliamento delle zone verdi e la creazione di spazi ludici sostenibili.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Comasina: piazza Gasparri si trasforma con nuove aree gioco e verde

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