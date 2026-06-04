Comunicato Stampa | Infiorata e Palio di Noale 2026

Da iltempo.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'infiorata e il Palio di Noale sono in programma nel 2026. La prima prevede la realizzazione di tappeti floreali lungo le strade della città, mentre il secondo è una rievocazione storica con sfilate e gare tra i rioni. Entrambi gli eventi si terranno nel corso dell'anno e sono stati confermati dagli organizzatori. Le date precise non sono state ancora comunicate.

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Tra la magia dei tappeti floreali e il fascino della rievocazione storica, Noale si prepara a vivere due degli appuntamenti più attesi del suo calendario tradizionale. L'Infiorata del Corpus Domini, in programma il 6 e il 7 giugno, e il Palio di Noale, che si terrà dal 19 al 21 giugno, tornano ad animare il centro storico, trasformando il borgo medievale in un palcoscenico di colori, fede, storia e partecipazione comunitaria. Un doppio evento che coinvolge associazioni, contrade, volontari e cittadini, valorizzando il patrimonio culturale e identitario della città e richiamando ogni anno migliaia di visitatori. “Sono particolarmente... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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