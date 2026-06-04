L'infiorata e il Palio di Noale sono in programma nel 2026. La prima prevede la realizzazione di tappeti floreali lungo le strade della città, mentre il secondo è una rievocazione storica con sfilate e gare tra i rioni. Entrambi gli eventi si terranno nel corso dell'anno e sono stati confermati dagli organizzatori. Le date precise non sono state ancora comunicate.

Tra la magia dei tappeti floreali e il fascino della rievocazione storica, Noale si prepara a vivere due degli appuntamenti più attesi del suo calendario tradizionale. L'Infiorata del Corpus Domini, in programma il 6 e il 7 giugno, e il Palio di Noale, che si terrà dal 19 al 21 giugno, tornano ad animare il centro storico, trasformando il borgo medievale in un palcoscenico di colori, fede, storia e partecipazione comunitaria. Un doppio evento che coinvolge associazioni, contrade, volontari e cittadini, valorizzando il patrimonio culturale e identitario della città e richiamando ogni anno migliaia di visitatori. “Sono particolarmente... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: Infiorata e Palio di Noale 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Infiorata di Noale 2026, il programmaL'Infiorata di Noale si terrà il 6 e 7 giugno 2026, con volontari impegnati fino a tarda notte per realizzare un tappeto floreale lungo, utilizzando...

Leggi anche: Comunicato Stampa: COMUNICATO STAMPA CIDIM: STASERA A TARANTO SECONDA TAPPA DEL TOUR DI ALESSANDO QUARTA

Argomenti più discussi: UNPLI LAZIO - Territori, cultura e comunità al Castello di Santa Severa il Lazio costruisce il futuro delle Pro Loco e del Terzo Settore - Comunicato; Paupisi, un giugno tra fede musica e tradizioni; Gli alunni dell'Arimondi Eula spettatori dell’Antigone di Sofocle a Siracusa; San Salvatore Telesino, confronto nazionale sullo sviluppo delle aree interne.

Comunicato Stampa: Infiorata e Palio di Noale 2026Tra la magia dei tappeti floreali e il fascino della rievocazione storica, Noale si prepara a vivere due degli appuntamenti più attesi del suo ... iltempo.it