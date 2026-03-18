Comunicato Stampa | COMUNICATO STAMPA CIDIM | STASERA A TARANTO SECONDA TAPPA DEL TOUR DI ALESSANDO QUARTA

Da iltempo.it 18 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera a Taranto si svolge la seconda tappa del tour di Alessando Quarta. L’evento è organizzato dal CIDIM e prevede un concerto con musica dal vivo. La serata si svolge in una location aperta al pubblico, coinvolgendo artisti e musicisti locali. L’ingresso è gratuito e l’appuntamento fa parte di un ciclo di iniziative dedicate alla promozione culturale.

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