Comunicato Stampa | COMUNICATO STAMPA CIDIM | STASERA A TARANTO SECONDA TAPPA DEL TOUR DI ALESSANDO QUARTA

Stasera a Taranto si svolge la seconda tappa del tour di Alessando Quarta. L’evento è organizzato dal CIDIM e prevede un concerto con musica dal vivo. La serata si svolge in una location aperta al pubblico, coinvolgendo artisti e musicisti locali. L’ingresso è gratuito e l’appuntamento fa parte di un ciclo di iniziative dedicate alla promozione culturale.