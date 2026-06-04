Comunicato Stampa | CRV - Prosegue l' esame dei progetti di legge su Piccole produzioni locali e agricoltura verticale

Notizia in breve

La Terza Commissione sta continuando l'esame di due progetti di legge, il primo riguarda le disposizioni per rafforzare e gestire il progetto “Piccole produzioni locali” in Veneto, mentre il secondo si concentra sul riconoscimento del ruolo del Consorzio PPL. I testi normativi sono stati discussi nel corso dei lavori, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sulle decisioni adottate.