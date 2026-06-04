Comunicato Stampa | CRV - Prosegue l' esame dei progetti di legge su Piccole produzioni locali e agricoltura verticale
La Terza Commissione sta continuando l'esame di due progetti di legge, il primo riguarda le disposizioni per rafforzare e gestire il progetto “Piccole produzioni locali” in Veneto, mentre il secondo si concentra sul riconoscimento del ruolo del Consorzio PPL. I testi normativi sono stati discussi nel corso dei lavori, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici o sulle decisioni adottate.
Proseguiti i lavori della Terza Commissione: esame testi normativi Pdl n. 74 “Disposizioni per il potenziamento e la gestione del progetto ‘Piccole produzioni locali (PPL) venete' e riconoscimento del ruolo del Consorzio PPL” e Pdl n. 6 “Misure a sostegno dell'agricoltura verticale. Modifica della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 ‘Nuove norme per gli interventi in agricoltura'” (Arv) Venezia, 4 giugno 2026 - La Terza Commissione consiliare permanente, competente in economia, agricoltura, montagna, caccia, pesca, politiche forestali ed energia, presieduta da Roberto Marcato (Lega- LV), dal vicepresidente Alessandro Del... 🔗 Leggi su Iltempo.it
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