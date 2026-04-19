Achille Lauro ha cantato alla Fontana di Trevi di Roma in occasione di un evento legato a “Comuni Immortali”, accompagnato da uno spettacolo che ha coinvolto anche tre concerti estivi negli stadi. L'artista si è presentato con un look bianco, lasciando il pubblico presente affascinato. La performance si è svolta sotto gli occhi di numerosi spettatori, con un'attenzione particolare alle immagini condivise sui social.

“Roma, ho una sorpresa per te”. Aveva promesso Achille Lauro e la sorpresa l’ha fatta davvero venerdì 17 aprile in occasione del lancio del suo album “Comuni Immortali” e le tre date dello show “Comuni Immortali” previste a giugno il 7 allo Stadio Romeo Neri di Rimini, il 10 allo Stadio Olimpico di Roma (sold-out) e il 15 allo Stadio San Siro di Milano (sold-out). Il cantautore vestito di bianco come un principe è apparso alla Fontana di Trevi della Capitale per cantare davanti a selezionati fan e alle autorità del Comune di Roma, accompagnato da un pianoforte. Il cantautore non è nuovo a queste iniziative nella città. Il 14 aprile dello...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Achille Lauro bianco come un principe canta alla Fontana di Trevi di Roma per “Comuni Immortali” e i tre show estivi negli stadi – IL VIDEO

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