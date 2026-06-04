Comune Manfredonia | approvato il rendiconto della gestione 2025

Il Consiglio Comunale di Manfredonia ha approvato il rendiconto della gestione 2025. L’atto mostra come sono state utilizzate le risorse pubbliche, i risultati ottenuti e le sfide ancora da affrontare.

È un passaggio fondamentale della vita amministrativa di un ente, perché non riguarda ciò che si intende fare, ma ciò che è stato concretamente realizzato. È il momento in cui si rende conto ai cittadini dell’utilizzo delle risorse provenienti dai tributi, dai trasferimenti pubblici e dai finanziamenti ottenuti per sostenere servizi, interventi e investimenti destinati alla comunità. I dati evidenziano il progressivo miglioramento della situazione finanziaria dell’Ente. La parte disponibile del risultato di amministrazione, che nel 2022 presentava un valore negativo di circa 13,9 milioni di euro e nel 2023 di circa 4,5 milioni, è divenuta positiva nel 2024 e continua a rafforzarsi nel 2025. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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