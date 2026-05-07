Faicchio conti in ordine | approvato il rendiconto della gestione 2025

Il consiglio comunale di Faicchio ha approvato il rendiconto della gestione per il 2025, evidenziando i risultati finanziari dell'ente. Sono state discusse anche le nuove telecamere di videosorveglianza, che dovrebbero migliorare la sicurezza nel territorio. Inoltre, è stato adottato un nuovo regolamento per la biblioteca comunale, con modifiche alle modalità di accesso e utilizzo degli spazi.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno le nuove telecamere la sicurezza quotidiana dei cittadini?. Quali cambiamenti concreti aspettarsi dal nuovo regolamento della biblioteca comunale?. Come verranno utilizzati i fondi approvati per i futuri investimenti locali?. Perché la gestione dei conti del 2025 garantisce i servizi futuri?.? In Breve Approvato il 29 aprile 2026 il nuovo regolamento per la videosorveglianza locale.. Nuove norme per la biblioteca comunale mirano a intercettare finanziamenti culturali specifici.. L'amministrazione Lombardi garantisce la continuità dei servizi grazie alla stabilità finanziaria 2025.. I dati del rendiconto 2025 fungono da base per il prossimo bilancio di previsione.🔗 Leggi su Ameve.eu

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