Comune di Avellino approvato rendiconto di gestione per l' esercizio finanziario 2025

Il Comune di Avellino ha approvato il rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2025 tramite una deliberazione adottata oggi con i poteri del Consiglio Comunale. La decisione è stata presa dal Commissario Straordinario, il cui nome non è stato specificato, in conformità alle procedure previste dalla normativa vigente. La delibera riguarda la rendicontazione delle entrate e delle uscite dell'ente locale per l'anno in corso. La pubblicazione ufficiale della delibera è stata effettuata presso gli uffici comunali.

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