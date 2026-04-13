Pums il comune ottiene un contributo regionale di 20mila euro

Il Comune di Francavilla Fontana ha ricevuto un contributo di 20.000 euro dalla Regione Puglia destinato al monitoraggio del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile. Il finanziamento regionale è stato integrato con un cofinanziamento di 5.000 euro da parte del Comune stesso. L’obiettivo è verificare le attività e i risultati del Pums, che riguarda la mobilità urbana sostenibile nel territorio comunale.

FRANCAVILLA FONTANA – Il Comune di Francavilla Fontana ha ottenuto un contributo di 20.000 euro dalla Regione Puglia, con cofinanziamento di 5000 euro da parte del Comune, per il monitoraggio del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (Pums). Il contributo è stato assegnato nell'ambito di un.🔗 Leggi su Brindisireport.it Val Masino, contributo regionale per lo sport: 690 mila euro per il centro di San MartinoUna spinta concreta allo sviluppo del territorio arriva per il Comune di Val Masino, premiato da Regione Lombardia con un contributo di 690 mila euro... Sant’Angelo a Cupolo, il Comune ottiene finanziamento da 536mila euroIl Comune di Sant’Angelo a Cupolo ottiene tre nuovi finanziamenti a fondo perduto nell’ambito dell’Avviso C.